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В торговых точках Усть-Каменогорска обнаружили опасные игрушки

08.05.2019, 16:49 5995
Усть-Каменогорск. 8 мая. Kazakhstan Today - Специалисты службы охраны общественного здоровья выявили повышенное содержание формальдегида и изопропилового спирта в игрушках "Шрек" и "Пони" китайского производства, передает Kazakhstan Today.
 
В апреле в торговых точках областного центра обнаружили два вида игрушек, которые не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям. Так, "Шрек" китайского производства содержал сверх нормы сразу два вредных вещества: формальдегид и изопропиловый спирт. В игрушке "Пони" (тоже производства КНР) содержание спирта составило 0,6 миллиграмма на литр при норме 0,1, сообщает портал YK-news.kz.
 
Руководитель департамента охраны общественного здоровья Восточно-Казахстанской области Газез Сулейменов проинформировал, что в настоящее время в городе проводятся мероприятия по изъятию несоответствующей продукции и установлению импортера товара. 
 
Ранее в ВКО уже выявляли опасные игрушки. КООЗ выявил в 17 образцах реализуемых в Казахстане игрушек превышение содержания токсических элементов. Среди опасных игрушек также оказалась популярная кукла LOL.
 

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