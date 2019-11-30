В Нур-Султане открыто движение по Большой кольцевой дороге

Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня премьер-министр РК Аскар Мамин торжественно открыл движение по Большой кольцевой дороге города Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

Протяженность последнего участка большой кольцевой дороги составляет 34 километра, сообщили в пресс-службе национальной компании "КазАвтоЖол".

Отмечается, что строительно-монтажные работы были начаты в декабре 2017 года. После реконструкции дорога соответствует параметрам I технической категории с четырехполосным движением и шириной проезжей части 7,5 метра.

Реконструкция кольцевой дороги является сложнейшим инженерным проектом, который включает в себя строительство 4 транспортных развязок и 3 мостов. Благодаря слаженной и эффективной работе подрядных организаций (где принимали участие более 1000 работников) движение по большой кольцевой позволит снизить нагрузку на транспортную систему столицы, увеличить скоростной режим автомобилей, тем самым сократить временные затраты водителей, а также способствует улучшению экологической обстановки в Нур-Султане", - подчеркнули в пресс-службе.

В рамках торжественного открытия автодороги Аскар Мамин осмотрел экспозиции, где были представлены новые технологии и материалы для строительства и реконструкции автодорог. В завершении премьер-министр торжественным нажатием кнопки запустил движение по новой большой кольцевой дороге столицы.

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