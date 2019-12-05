Две элитные автомашины в Нур-Султане водворены на штрафстоянку за нарушения ПДД на миллионы тенге

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Две автомашины представительского класса водворены на штрафстоянку в столице за нарушения ПДД на миллионы тенге, передает Kazakhstan Today.

3 декабря текущего года сотрудниками столичной полиции остановлена автомашина марки VOLVO Xc90. При проведении мониторинга камер видеонаблюдений данная автомашина была замечена при нарушении правил дорожного движения. При проверке документов автомашины по информационно-поисковым системам на предмет нарушений ПДД установлено, что за указанной автомашиной зафиксировано 98 нарушений ПДД на общую сумму 6 млн 95 тыс. 350 тенге", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Кроме этого, сотрудниками патрульной полиции задержана автомашина марки LEXUS LX 570, у которой зафиксировано 49 нарушений ПДД на общую сумму 2 млн 489 тыс. 650 тенге.

В настоящее время автомобили нарушителей водворены на штрафную стоянку.

Как сообщалось ранее, водителям иностранных автомобилей будут приходить предписания о штрафах . По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, ведомство на протяжении двух лет реализует проект "Единый реестр административных производств", в рамках которого будет автоматизирован весь процесс, начиная с наложения штрафа и до его исполнения со снятием всех ограничений.

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