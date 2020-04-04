В Семее и Усть-Каменогорске введены ограничения по передвижению автотранспорта

Усть-Каменогорск. 3 апреля. Kazakhstan Today - В Семее и Усть-Каменогорске со 2 апреля до окончания ЧП введены ограничения по передвижению автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

"Запрещено передвижение личного автотранспорта в субботу, воскресенье и в праздничные дни, за исключением спецтранспорта. С 6 апреля разрешается передвижение личного транспорта по принципу четности и нечетности в соответствии с последней цифрой государственного номера автомобиля. Владельцам автомобилей, чьи государственные номера оканчиваются на четную цифру разрешено ездить 6 апреля, с нечетной цифрой госномера 7 апреля и далее по такому принципу", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

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