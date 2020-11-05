Совет по вопросам защиты животных создали в Нур-Султане

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - В ноябре в Нур-Султане состоится первая встреча Совета по вопросам защиты животных, который создан по инициативе акимата, передает Kazakhstan Today.

На заседании будут подняты актуальные вопросы в сфере гуманного обращения с животными", - сказал на встрече с представителями зоозащитных организаций заместитель акима Нурлан Солтамбеков.

Он призвал волонтеров проявить активность в деятельности совета, внести свои предложения к первому заседанию.

Впереди зима и морозы. Поэтому нужна своевременная помощь животным. В данное время в приюте проходят ремонтные работы, строятся зимние вольеры, а также решается вопрос по очистке территории. Эти и другие актуальные вопросы необходимо поднять на общественном совете, что поможет выработать дальнейшую стратегию работы, как государственных органов, так и общественности по защите прав животных", - сказал Солтамбеков.

В совет вошли представители зоозащитных организаций, общественные деятели, сотрудники ветеринарной службы, ученые и практики-ветеринары.

Кроме того, по итогам принятия закона "Об ответственном отношении к животным", разработчиком которого является Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, в его реализацию будут приняты правовые акты с учетом мнений представителей зоозащитных организаций.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства