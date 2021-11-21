В Аксу из-за аварийной остановки котлов снизились параметры отопления

НУР-СУЛТАН. 20 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Алматинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане во второй половине дня 21 ноября ветер южный, порывы 15-20 метров в секунду. 22-23 ноября временами метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 21 ноября на западе Акмолинской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный, ночью на северо-западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Ночью и утром 21 ноября на западе, юге Мангистауской области туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, днем на большей части 17-22 метра в секунду.

21 ноября на северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью на северо-западе 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

21 ноября на северо-западе Костанайской области ожидается низовая метель, туман. Ветер южный ночью на северо-западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду.

21 ноября на западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Днем 21 ноября на севере Туркестанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области, на севере, северо-западе, ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Днем 21 ноября на севере Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-западный, 15-20 метров в секунду.

21 ноября на севере Атырауской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Алакольских озер, 21-22 ноября ожидается ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

Днем 21 ноября на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный, на северо-западе области 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.