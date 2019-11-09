Караганда. 8 ноября. Kazakhstan Today - В очередном этапе проекта "100 новых лиц Казахстана" от Карагандинской области участвуют 98 человек, передает Kazakhstan Today.

Проект "100 новых лиц Казахстана" был запущен в рамках программы "Рухани жангыру". Его цель - продвижение идей развития человеческого капитала и конкурентоспособности. Третий сезон проекта посвящён достижениям молодых казахстанцев. От Карагандинской области выдвинуто 98 кандидатур", - сообщили в пресс-службе акима региона.

В акимате уточнили, что в ходе выдвижения кандидатов большинство заявок поступило в номинации "Спорт" - 36. На втором месте - номинация "Культура" (20 кандидатов), на третьем - "Общество" (17 заявок).

Вместе с тем в номинации "Образование" в третьем сезоне проекта участвуют 11 карагандинцев, "Здравоохранение" - 6 и "Бизнес" - 8.

Как отметили в пресс-службе, в числе претендентов от Карагандинской области есть известные спортсмены: бронзовый призёр ХХVIII летних Олимпийских игр в Афинах (2007 год) Серик Елеуов; конькобежец Станислав Палкин - чемпион мира среди юниоров (Польша, 2015 год), участник зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Корея, 2018 год). Также в списке участников есть кандидатура боксёра Абылайхана Жусупова: он чемпион мира среди молодёжи в 2013 году, участник Олимпийских игр 2016 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года.

Кроме того, при выборе "100 новых лиц Казахстана" можно проголосовать за единственную в стране девушку-беркутчи Макпал Абдразакову; заслуженного тренера РК Ивана Снегурова, воспитавшего плеяду лучших тяжелоатлетов Карагандинской области; двукратного серебряного призёра II летних Параазиатских игр по плаванию Людмилу Бурдину и других известных карагандинцев.

Заявки на участие в конкурсе также подали молодые врачи, учителя и учёные, добившиеся успеха в своей сфере. В их числе доктор медицинских наук, профессор, хирург высшей категории Айдын Нурбеков; тифлопедагог-новатор Станислав Фалежинский; семейный врач Аманжол Абдрахманов; исследователь в области геологии и разведки полезных ископаемых Алия Маусымбаева.

Карагандинские артисты и журналисты также имеются в списках кандидатов: Дина Заитова, Анна Беспалова, Дарья Пивень, Еркебулан Ахметов, Павел Кондратьев, Виталий Несипбаев, Алмас Мусабеков, Николай Кравец и другие.

Отметим, что онлайн-голосование стартовало 5 ноября на официальном сайте национального проекта "100 новых лиц Казахстана". Ознакомиться с полным списком претендентов и проголосовать можно по ссылке

Напомним, на днях победитель проекта "100 новых лиц Казахстана", чемпион мира по спортивной акробатике Никита Амоскин встретился с молодёжью Шахтинска и поделился своей историей успеха . 20-летний победитель проекта посоветовал сверстникам не бояться трудностей, двигаться к мечте и постоянно работать над собой. Он отметил, что его путь к высоким достижениям был непростым: приходилось много трудиться, ежедневно ездить на тренировки в Караганду. И сейчас Никита совмещает спорт с учёбой на факультете физкультуры и спорта КарГУ имени Е. А. Букетова.

Никита Амоскин - мастер спорта международного класса (МСМК), двукратный чемпион Азии, чемпион мира по спортивной акробатике 2018 года. В копилке спортсмена более 60 наград. В 2015 году с напарницей Анастасией завоевал 1-е место в личном зачёте на чемпионате Азии. В 2016 году они стали бронзовыми призёрами чемпионата мира в Китае, взяли золото на Кубке мира в Польше. Теперь Никита мечтает стать олимпийским чемпионом.

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