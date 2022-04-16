В Алматы из задымленной многоэтажки эвакуировали 10 человек

Фото: ДЧС
Ночью 15 апреля на пульт ДЧС города поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном доме в микрорайоне 1 Ауэзовского района Алматы.
В ходе разведки звеном газодымозащитной службы установлено горение домашних вещей в подвале дома. По лестничной клетке по 4-й этаж распространился плотный едкий дым, в квартирах остались заблокированными люди, которые не успели покинуть помещения. Решающим направлением тушения было выбрано спасание и эвакуация из квартир людей, которые могли надышаться продуктами горения", - проинформировали в ДЧС.
Отмечается, что в ходе тушения пожара применили пожарный автомобиль дымоудаления АД 120, который уменьшил концентрацию продуктов горения.
Принятыми мерами спасено трое жильцов, эвакуировано 10 человек, в том числе мальчик 4 - 5 лет с помощью специального кислородного колпака", - добавили в департаменте.
Пожар был локализован в 01.17 и ликвидирован в 01.26. В тушении пожара было задействовано 28 человек личного состава и более 10 единиц техники.