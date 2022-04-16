В Алматы из задымленной многоэтажки эвакуировали 10 человек

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НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В столице фейерверк по случаю празднования Дня Победы не запланирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы столичного акимата, на майские праздники запланирован ряд мероприятий. В частности, на 9 Мая запланированы: церемония возложения "Гирлянды славы"; возложение цветов у памятников участникам Великой Отечественной войны; концерт-спектакль "Майдан хаттары"; концерт "По дорогам войны"; цирковая программа, посвященная Дню Победы.

Также в столице пройдет традиционная ежегодная легкоатлетическая эстафета среди учащихся общеобразовательных школ, студентов сузов и вузов, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Все мероприятия будут проходить в офлайн-формате с учетом соблюдения требований всех санитарно-эпидемиологических норм и правил, отметили в ведомстве.

Акцию "Жаужурек полк" ("Бессмертный полк") в этом году планируется провести в онлайн-формате на единой информационной платформе "Жаужурек полк" с аккаунтами в популярных социальных сетях. Здесь будет формироваться единый банк данных об участниках акции, а также архивная информация и исторические справки о казахстанских участниках и ветеранах войны. Сервис платформы позволит каждому желающему оставить необходимые данные о своих родственниках и использовать их при проведении акций в течение последующих лет.

Город планируют украсить фотографиями участников Великой Отечественной войны с использованием логотипа "Женіс лентасы"/"Ленточка Победы". Баннеры будут размещены на 50 билбордах, 100 пилонах, тематические видеоролики охватят 15 LED-экранов, 50 дисплеев. Также будут установлены 1500 консольных флагов.