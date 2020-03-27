Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - 113 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 00:00 час. 27 марта 2020 г. в Казахстане сообщили в Минздраве.
На сегодняшний день в стране подтверждены 113 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 60 случаев, в Алматы - 40 случаев, Караганде - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, Шымкенте - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Акмолинской области - 1 случай", - говорится в сообщении.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 487 тысяч, скончалось более 22 тыс.
В четверг, 26 марта, было принято решение усилить карантинные меры в столице и Алматы, а также ввести ограничения в Шымкенте.
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