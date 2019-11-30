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На окраинах Алматы в 2020 году начнут строительство 120 километров дорог

29.11.2019, 12:25 17578
На окраинах Алматы в 2020 году начнут строительство 120 километров дорог
Алматы. 29 ноября. Kazakhstan Today - На окраинах Алматы в 2020 году начнут строительство 120 километров дорог. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.
 
Как проинформировал Сагинтаев, на сегодняшний день в городе завершено строительство 54 километров дорог по 231 улице. Акимат Алматы намерен в краткосрочном периоде довести долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 75%. 
 

Средний ремонт проведен на 147 улицах протяженностью около 135 километров. В 2020 году дополнительно на окраинах Алматы начнется строительство еще 120 километров дорог", - проинформировал глава мегаполиса.

 
Он также отметил, что с целью развития общественного транспорта увеличивается количество автобусов. 
 

Коммерческие структуры закупили 172 автобуса. За счет средств городского бюджета закуплено еще 260 автобусов, работающих на газе", - сказал Сагинтаев, уточнив, что доля обновленного парка автобусов достигла 90%.

 
Также начата модернизация троллейбусной сети. Акимат будет уделять внимание переходу на экологически чистые виды общественного транспорта. В частности, на один из самых востребованных и протяженных маршрутов выведено 10 электробусов.
 

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