На окраинах Алматы в 2020 году начнут строительство 120 километров дорог

Как проинформировал Сагинтаев, на сегодняшний день в городе завершено строительство 54 километров дорог по 231 улице. Акимат Алматы намерен в краткосрочном периоде довести долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 75%.
Средний ремонт проведен на 147 улицах протяженностью около 135 километров. В 2020 году дополнительно на окраинах Алматы начнется строительство еще 120 километров дорог", - проинформировал глава мегаполиса.
Он также отметил, что с целью развития общественного транспорта увеличивается количество автобусов.
Коммерческие структуры закупили 172 автобуса. За счет средств городского бюджета закуплено еще 260 автобусов, работающих на газе", - сказал Сагинтаев, уточнив, что доля обновленного парка автобусов достигла 90%.
Также начата модернизация троллейбусной сети. Акимат будет уделять внимание переходу на экологически чистые виды общественного транспорта. В частности, на один из самых востребованных и протяженных маршрутов выведено 10 электробусов.
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