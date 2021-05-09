АЛМАТЫ. 8 МАЯ - В центре Алматы нашли более 20 мертвых голубей, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Местные жители предполагают, что пернатые отравились, сообщает телеканал КТК





У них у всех изо рта шла пена, а потом кровь. И они где-то в течение буквально нескольких часов умерли у меня на глазах, пока я выясняла, какой антидот. И вот у меня даже есть антидот этот в коробке, но я, к сожалению, не успела", - говорит алматинка Анастасия Мигунова.





Умирающих птиц вдоль дороги Анастасия Мигунова обнаружила вчера утром. Женщина вышла покормить пернатых, но им было уже не до еды. Голуби еле шевелились. Неравнодушная алматинка сразу же позвонила ветеринарам и пошла за лекарством. А когда вернулась, спасать было некого. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.





Похожий случай зафиксировали в Алматы в конце марта прошлого года. Тогда пользователи соцсетей опубликовали информацию о мертвых голубях в парке 28 панфиловцев. После экспертизы специалисты исключили инфекционные заболевания и отравление. А в акимате предположили, что птицы умерли от голода.

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