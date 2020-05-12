Стала известна причина гибели голубей в Алматы

Алматы. 11 мая. Kazakhstan Today - Стали известны результаты экспертизы, проведенной по факту смерти голубей, передает Kazakhstan Today.
По данным акимата, птицы умерли от голода.
Национальный референтный центр по ветеринарии" дал следующее заключение: исключены инфекционные заболевания, такие как птичий грипп, болезнь Ньюкасл, орбитоз, хламидиоз, пастереллез; исключено присутствие в организме солей тяжелых металлов, хлора. В центре сообщили, что при вскрытии желудки у птиц были пустые.
Все средства, использованные при дезинфекции, соответствуют стандартам и не имеют вреда для людей и животных.
Напомним, 26 марта на территории Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев Алматы на площади 100 квадратных метров были обнаружены павшие птицы в количестве 30 штук.
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