Стала известна причина гибели голубей в Алматы

Алматы. 11 мая. Kazakhstan Today - Стали известны результаты экспертизы, проведенной по факту смерти голубей, передает Kazakhstan Today.

По данным акимата, птицы умерли от голода.

Национальный референтный центр по ветеринарии" дал следующее заключение: исключены инфекционные заболевания, такие как птичий грипп, болезнь Ньюкасл, орбитоз, хламидиоз, пастереллез; исключено присутствие в организме солей тяжелых металлов, хлора. В центре сообщили, что при вскрытии желудки у птиц были пустые.

Все средства, использованные при дезинфекции, соответствуют стандартам и не имеют вреда для людей и животных.

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