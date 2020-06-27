Из Казахстана на родину авиарейсом доставлены 55 граждан России

Сотрудники посольства России в Казахстане оказали содействие в возвращении на Родину 55 российских граждан. Они вылетели из Казахстана 26 июня рейсом казахстанской авиакомпании SCAT по маршруту Нур-Султан - Москва", - сообщили в российском посольстве.
Также в ведомстве выразили глубокую благодарность казахстанским властям и авиакомпании SCAT за содействие в возвращении россиян домой.
Отметим, что, согласно сообщению посольства Казахстана в России, на 26 июня также запланирован репатриационный рейс по маршруту Москва - Нур-Султан.
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