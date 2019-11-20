Эксперты: 55% зарегистрированных в Казахстане в 2018 году случаев детской смертности можно было предотвратить

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - 55% фактов детской смертности можно было предотвратить в Казахстане в 2018 году, заявил координатор программ по здравоохранению и питанию Детского фонда ООН Канат Суханбердиев, передает Kazakhstan Today.

55% фактов смертности являются предотвратимыми. То есть детям, которые умерли, была оказана субоптимальная помощь. Есть оптимальная помощь - помощь, оказанная в соответствии со стандартами, а все, что ниже и не соответствует стандартам лечения, - это субоптимальная помощь. Эти смерти можно было бы предварить при помощи простых и недорогих технологий. Вакцинация также влияет на смертность", - цитирует Суханбердиева Kazpravda.kz .





Эксперт отметил, что ЮНИСЕФ поддерживает меры правительства Казахстана, вакцинацию детей. До 2025 года Министерство здравоохранения РК планирует ввести новые вакцины, в том числе против папилломы человека.

Кроме того, координатор программ по здравоохранению и питанию ЮНИСЕФ привел статистику по младенческой смертности.

Сейчас младенческая смертность составляет 9 случаев на 1000. Уровень детской смертности в стране находится в допустимых пределах, но есть проблемы. Надо не утаивать такие факты и говорить. Надо обратить внимание на то, что есть проблемы, связанные с сельской медициной. Это связано с нехваткой кадров, с информационно-разъяснительной работой среди родителей", - добавил спикер.

По его словам, как показывает исследование, только 30% матерей в Казахстане знают минимум 2 тревожных признака пневмонии, когда необходимо срочно обратиться за медицинскими услугами.

Только 27% матерей знают 2 тревожных признака при острой кишечной инфекции. В таком случае тоже срочно нужно обратиться в поликлинику. Это вызывает тревогу. Нужно повысить информационно-разъяснительную работу среди родителей, среди мам, пап, бабушек и дедушек", - заключил Суханбердиев.

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