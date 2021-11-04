Павлодарка оставила 6-месячную дочь соседке и пропала на неделю

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ПАВЛОДАР. 3 НОЯБРЯ - 26 октября в полицию позвонил житель Павлодара и сообщил, что ночью 23 октября из дома ушла его 37-летняя супруга, при этом оставив соседке по комнате свою 6-месячную дочь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пояснил муж, на звонки женщина не отвечала. После этого он обратился за помощью к полицейским, сообщает Polisia.kz

29 октября в результате оперативно-розыскных мероприятий женщина была найдена. По ее словам, она устала от малыша, от семейных неурядиц и решила таким образом "развеяться в компании мужчин и алкоголя".

Полицией установлено, что 37-летняя жительница города оказалась в одном из центров для женщин из-за постоянных скандалов с супругом. У супругов общий ребенок, воспитанием которого и мать, и отец занимаются не на должном уровне.

Девочка была доставлена в больницу для осмотра, позже будет направлена в Дом малюток. В отношении матери составили административный материал по статье 127 КоАП РК за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего, материал направлен в суд. Также поведение родителей будет рассмотрено на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где решат вопрос об ограничении их в родительских правах.