Более 600 тыс. казахстанцев назначат АСП в IV квартале автоматически

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Более 650 тыс. казахстанцам из 130 тыс. семей автоматически продлят назначение адресной социальной помощи (АСП) в IV квартале, без их обращения в госинстанции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК, соответствующий приказ министра принят 25 сентября и вступит в силу со дня его официального опубликования.

Эта мера позволит исключить массовое скопление людей в сельских акиматах и центрах занятости населения, таким образом минимизировать риски заражения граждан коронавирусной инфекцией.

При первичной подаче заявления сотрудники центров занятости проверяют необходимые данные в информационных базах госорганов. При этом участковые комиссии проводят обследования претендентов на назначение АСП посредством мессенджеров, не проводят выездные обследования. При продлении заявлений на АСП не учитываются определенные виды доходов.

Ранее получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II и III кварталах в связи с действием режима ЧП и ограничительных мер.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Всего в Казахстане насчитывается более 760 тыс. получателей АСП из числа малообеспеченных граждан.

В июле более 30 тыс. семей впервые оформили назначение адресной соцпомощи во II квартале в онлайн-режиме через портал eGov.kz.

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