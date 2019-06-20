Синоптики предупреждают о чрезвычайно высокой пожарной опасности в Западном Казахстане

Уральск. 19 июня. Kazakhstan Today - Синоптики предупреждают о чрезвычайно высокой пожарной опасности в Западно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

С 20 июня 2019 года в связи с тем, что на территории Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, повышение температуры воздуха, устанавливается V класс пожарной опасности - чрезвычайно высокая пожарная опасность", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

Синоптики поясняют, что при V классе пожарной опасности пожары возникают от любого источника огня и высоких температур. Горение происходит весьма интенсивно, и огонь быстро распространяется.

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