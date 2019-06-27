В Караганде вручили премии лучшим работникам средств массовой информации

Караганда. 26 июня. Kazakhstan Today - В Караганде вручили премии акима области "Алтын Сункар". Эта награда вручается ежегодно в канун профессионального праздника лучшим работникам СМИ за профессионализм, творческий подход и общественное признание, передает Kazakhstan Today.

Торжественная церемония в этом году прошла в рамках форума "Региональные СМИ. Векторы развития" . На него собрались журналисты со всех городов и районов Карагандинской области, сообщили в пресс-службе акима области.

С Днем работников средств массовой информации участников форума поздравил Ерлан Кошанов.

Как сказал президент страны, нам сейчас важно строить открытый и продуктивный диалог с населением. Мы со своей стороны к диалогу открыты и доступны. Разрешите поздравить вас с профессиональным праздником! Желаю вам творческих успехов. И надеюсь на дальнейшее с вами сотрудничество", - сказал глава региона.

Премия "Алтын Сункар" была учреждена в Карагандинской области в 2006 году, и с тех пор вручается ежегодно. Обладателями премии акима области в различных номинациях стали 11 представителей местных и республиканских СМИ.

Награды удостоились:

- в номинации "За верность профессии" - ветеран журналистики Аман Жангожин;

- в номинации "За активную жизненную позицию" - региональный корреспондент AtamekenBusinessChannel Олег Гусев;

- в номинации "Мастер объектива" - фотокорреспондент газеты "Взгляд на СОБЫТИЯ" Дархан Мусин;

- в номинации "Лучшее освещение сельской тематики" - корреспондент районной газеты "Каркаралы" Бану Мукашева;

- в номинации "Лучшее освещение социальной тематики" - журналист телекомпании "5 канал" Бахытгуль Матуова;

- в номинации "Лучшее освещение производственной тематики" - главный редактор телеканала "Первый Карагандинский" Алмас Мусабеков;

- в номинации "За первые успехи" - журналист районной газеты "Жанаарка" Молдир Касымова;

- в номинации "Лучшая творческая работа года" - режиссёр КОФ АО РТРК "Казахстан" Айжан Абдрахманова;

- в номинации "За стиль и функциональность" - ответственный секретарь областной газеты Ortalyq Qazaqstan Нурканат Канафин;

- в номинации "За лучшее освещение и пропаганду тематики "Человек труда" - шеф-редактор службы новостей КОФ АО РТРК "Казахстан" Жанар Алпысбаева.

В этом году также была включена новая номинация - "За лучшее освещение государственной политики в сфере религии". Победителем в ней признан коллектив областной газеты "Индустриальная Караганда".

Специальная премия акима области в размере 1 млн тенге в этом году была присуждена коллективу жезказганского телеканала "Дидар".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства