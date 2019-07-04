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Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Задержан заместитель руководителя столичного департамента Нацбюро по противодействию коррупции Шынгыс Мырзахметов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает газета "Время" , Генеральная прокуратура завершает расследование уголовного дела по факту превышения власти или должностных полномочий сотрудниками столичного департамента Национального бюро по противодействию коррупции.

По информации издания, сотрудники антикоррупционной службы попали под подозрение, когда пытались привлечь к ответственности заместителя руководителя столичного департамента госдоходов, начальника таможенного поста аэропорта Нур-Султана и специалиста того же органа.

Осенью 2018 года таможенников задержали якобы при получении взятки от осужденного за контрабанду человека, решившего вновь ввезти в Казахстан незадекларированное золото, однако в ходе следствия стало очевидно, что работников департамента госдоходов подтолкнули к совершению преступления, а видеокамера оперативников даже сняла, как один из них несколько раз отказался от взятки. В результате Главная транспортная прокуратура прекратила расследование в отношении таможенников, а вот спровоцировавшие их борцы с коррупцией сами стали ходить на допросы в Генпрокуратуру", - говорится в статье.

В результате двух сотрудников столичной Антикоррупционной службы, в том числе заместителя руководителя, водворили в изолятор временного содержания, поскольку их нахождение на свободе может повлиять на дальнейший ход следственных действий.

Как стало известно корреспонденту "Времени", в ИВС оказались заместитель начальника столичного ДНБПК по оперативной работе Шынгыс Мырзахметов, а также самый активный участник расследования по делу сотрудников ДГД Бауыржан Керимбеков.

"Обоих задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 362 Уголовного кодекса - (Превышение власти или должностных полномочий, повлёкшие тяжкие последствия). Это преступление карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Кстати, высока вероятность, что заместителю начальника столичного ДНБПК Мырзахметову будет предъявлено обвинение по делу о пытках в отношении сотрудника полиции. И этот инцидент расследует Генеральная прокуратура", - пишет газета.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения Мырзахметову и Керимбекову.

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