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АвтоЦОНы Казахстана заработали в прежнем режиме

09.07.2019, 15:54 10720
АвтоЦОНы Казахстана заработали в прежнем режиме
Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - АвтоЦОНы Казахстана заработали в прежнем режиме, передает Kazakhstan Today.
 

Специализированные центры обслуживания населения Казахстана заработали в прежнем режиме. Программный веб-модуль МВД РК восстановлен. Время оказания госуслуг по регистрации авто и выдаче водительских удостоверений соответствует стандарту", - сообщили в пресс-службе Правительства для граждан. 

 
Вместе с тем в ведомстве отметили, что в спецЦОНах Алматы до сих пор наблюдается скопление услугополучателей. Это связано с тем, что в южной столице расположен самый крупный авторынок в Казахстане. Кроме того, помимо алмаатинцев, в спецЦОНах Алматы регистрируют авто и получают права жители близлежащих регионов.
 
Правительство для граждан рекомендует казахстанцам, в частности жителям Алматы, регистрировать авто и производить замену водительских удостоверений онлайн через портал электронного правительства egov.kz. 
 
Отметим, что сбои в работе СпецЦОНов наблюдались на прошлой неделе, что вызвало большие очереди в учреждениях.
 
Ранее МВД приняло решение о ликвидации регистрационно-экзаменационных подразделений. С 1 июля текущего года эти функции переданы в Государственную корпорацию "Правительство для граждан".
 

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