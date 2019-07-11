Комитет по охране прав детей МОН РК после гибели первоклассницы организовал проверку пришкольного лагеря в Нур-Султане

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Комитет по охране прав детей МОН РК после гибели первоклассницы организовал проверку деятельности пришкольного лагеря в школе-гимназии №10 города Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

"В Министерство образования и науки Республики Казахстан поступило обращение от отца ученицы школы-гимназии №10, погибшей 3 июня в пляжном бассейне "Sky Beach Club" ТРЦ "Хан Шатыр". Рассмотрение всех вопросов по указанному случаю находится на постоянном контроле Министерства образования и науки РК. В этой связи в период с 9 по 10 июля Комитетом по охране прав детей МОН РК организована внеплановая проверка деятельности пришкольного лагеря в школе-гимназии № 10 города Нур-Султана", - сообщили в пресс-службе МОН РК.

Вместе с тем по итогам проведенной проверки и с учетом имеющихся фактов некорректного высказывания в СМИ директора школы-гимназии №10 города Нур-Султана о погибшей девочке, в отношении данного должностного лица и классного руководителя составлены административные протоколы по привлечению к административной ответственности по пункту 1 статьи 409 КоАП РК (Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей и норм педагогической этики педагогическим работником) через суд. Сегодня директором школы даны официальные извинения за интервью, вызвавшее возмущение родителей утонувшей девочки", - проинформировали в ведомстве.

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