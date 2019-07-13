Министр обороны проверил хранение боеприпасов в Отаре после взрывов в Арыси

В рамках рабочей поездки в Гвардейском гарнизоне генерал-майор Нурлан Ермекбаев проинспектировал условия и порядок хранения боеприпасов, вопросы соблюдения личным составом требований пожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе Минобороны.
Также глава военного ведомства заслушал доклад должностных лиц о порядке хранения и сохранности ракет и боеприпасов, укомплектованности и состоянии вооружения, военной и специальной техники, обеспеченности другими материально-техническими средствами.
По результатам проверки склада определены конкретные задачи по повышению уровня безопасности объекта по хранению боеприпасов, вооружения и военной техники, неукоснительному соблюдению военнослужащими требований противопожарной и противодиверсионной безопасности, заключили в пресс-службе.
Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа. В Арысь для проведения внутреннего служебного расследования прибыла комиссия Минобороны.
Следствие рассматривает несколько версий происшествия в Арыси, в том числе нарушение правил противопожарной безопасности, халатность, диверсия.
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