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Министр обороны проверил хранение боеприпасов в Отаре после взрывов в Арыси

12.07.2019, 11:20 7561
Министр обороны проверил хранение боеприпасов в Отаре после взрывов в Арыси
Отар. 12 июля. Kazakhstan Today - Министр обороны Нурлан Ермекбаев проверил условия хранения боеприпасов в Отаре, передает Kazakhstan Today.
 

В рамках рабочей поездки в Гвардейском гарнизоне генерал-майор Нурлан Ермекбаев проинспектировал условия и порядок хранения боеприпасов, вопросы соблюдения личным составом требований пожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

 
Также глава военного ведомства заслушал доклад должностных лиц о порядке хранения и сохранности ракет и боеприпасов, укомплектованности и состоянии вооружения, военной и специальной техники, обеспеченности другими материально-техническими средствами. 
 
По результатам проверки склада определены конкретные задачи по повышению уровня безопасности объекта по хранению боеприпасов, вооружения и военной техники, неукоснительному соблюдению военнослужащими требований противопожарной и противодиверсионной безопасности, заключили в пресс-службе.
 
Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа. В Арысь для проведения внутреннего служебного расследования прибыла комиссия Минобороны
 
Следствие рассматривает несколько версий происшествия в Арыси, в том числе нарушение правил противопожарной безопасности, халатность, диверсия.
 

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