Министр обороны проверил хранение боеприпасов в Отаре после взрывов в Арыси

Отар. 12 июля. Kazakhstan Today - Министр обороны Нурлан Ермекбаев проверил условия хранения боеприпасов в Отаре, передает Kazakhstan Today.

В рамках рабочей поездки в Гвардейском гарнизоне генерал-майор Нурлан Ермекбаев проинспектировал условия и порядок хранения боеприпасов, вопросы соблюдения личным составом требований пожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Также глава военного ведомства заслушал доклад должностных лиц о порядке хранения и сохранности ракет и боеприпасов, укомплектованности и состоянии вооружения, военной и специальной техники, обеспеченности другими материально-техническими средствами.

По результатам проверки склада определены конкретные задачи по повышению уровня безопасности объекта по хранению боеприпасов, вооружения и военной техники, неукоснительному соблюдению военнослужащими требований противопожарной и противодиверсионной безопасности, заключили в пресс-службе.

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