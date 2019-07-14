В зоопарке Алматы предлагают не принимать животных в зверинец без документов

Алматы. 13 июля. Kazakhstan Today - Не принимать животных с рук без документов предлагают в алматинском зоопарке, передает Kazakhstan Today.

"Животных с рук мы не будем принимать, если не будет в наличии документов. То есть мы должны договориться, что завтра нас не обвиняли: "Вот, животные умирают, если бы взяли, они бы выжили". То есть мы изначально должны договориться. Я думаю, общественность поддержит нашу инициативу. Также я хотел бы обратиться к жителям нашего города: надо перестать дарить животных. Именно хищников", - сказал руководитель управления культуры города Алматы Нурлан Сыдыков.

К такому выводу специалисты пришли после смертей львят. Нелегально завезенные в страну Гера и Ассоль содержались у частных владельцев. В возрасте 5 и 7 месяцев их отдали в зверинец без документов и ветеринарных справок. Уже на тот момент животные страдали тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, чумой кошачьих и нарушениями центральной нервной системы. Из-за такого "букета" болезней львята и погибли, сообщает Almaty.tv

А 6 июля зоопарк потерял жирафа - Грацию. Они погибла в солидном возрасте - 18 лет из-за последствий травмы, которую ей нанес самец.

Во время попытки покрытия, Грация получила травму от самца, он ее стукнул. Животное начало хромать, с чем ветеринары благополучно справились, хромоту мы вылечили. Но, к сожалению, из-за этой гематомы образовался тромб. Причина смерти жирафа - инфаркт", - сообщила научный сотрудник Алматинского зоопарка Юлия Дудкина.

По информации "Первого канала "Евразия" , в настоящее время на грани смерти находится тигрица Рада. Ей 19 лет и по кошачьим меркам она уже давно находится в преклонном возрасте. В этом году ее состояние ухудшилось. Сейчас Рада находится в тихой зоне, куда доступ посторонних запрещен.

Сейчас Рада в плохом состоянии. У нее уже старческий тремор случается, происходит недержание продуктов жизнедеятельности. У Рады отсутствуют клыки, они стерлись от времени", - сказала Юлия Дудкина.

Консилиум ветеринаров, собранный для обсуждения здоровья тигрицы, решил усыпить ее. В ближайшее время сотрудники зоопарка усыпят животное. Специалисты говорят, что алматинский зоопарк был современным несколько десятков лет назад. Большая часть его обитателей, а их почти 3,5 тысячи особей, уже в возрасте. Поэтому гибель старых животных неминуема. Администрация парка ведет работу по модернизации зверинца и заселению его новыми обитателями.

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