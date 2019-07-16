В Алматы на ночь перекроют участки дорог на проспекте Абылай хана и улице Жамбыла

По информации компании "Алматы жолдары", с 22.00 15 июля по 06.00 17 июля будет перекрыт участок проспекта Абылай хана, от улицы Толе би до улицы Гоголя. Также с 22.00 15 июля по 06.00 16 июля будет перекрыт участок улицы Жамбыла, от проспекта Гагарина до улицы Жарокова.
Во избежание заторов, жителей и гостей города Алматы просят скорректировать свой маршрут заранее.
Напомним, в Алматы во избежание заторов полное перекрытие дорог при ремонтных работах осуществляется только ночью.
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