Аким Алматы назвал причину тотального блэкаута в мегаполисе

Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам энергетической безопасности мегаполиса с участием представителей Минэнерго, "Самрук-Энерго", Госэнергонадзора и городских служб, передает Kazakhstan Today

Сегодня провел совещание по вопросам энергетической безопасности Алматы с участием представителей Минэнерго, "Самрук-Энерго", Госэнергонадзора и служб города. Причина системного сбоя - авария на сетях АЖК в районе подстанции "Ерменсай", - написал аким на своей странице в Facebook .

Он также поручил созданной рабочей группе внести окончательные результаты проверки в течение 10 дней. Кроме того, градоначальник дал задание провести ревизию всех стратегических объектов системы городской энергетики до начала отопительного сезона.

Напомним, в понедельник, 15 июля, в 14.14, в Алматы произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО "АлЭС ", что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города. Отключение света длилось более двух часов. В мегаполисе не работали светофоры и метрополитен. 450 сотрудников дорожной полиции обеспечивали контроль и регулирование дорожного движения. При этом, как стало известно, аэропорт работал в штатном режиме. По данным энергетиков, похожая внештатная ситуация была в Алматы 7-8 лет назад. На данный момент электроснабжение Алматы восстановлено.

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