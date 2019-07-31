В Алматы вынесли приговор пасторам церкви "Новая жизнь"

Алматы. 30 июля. Kazakhstan Today - В Алматы огласили приговор в отношении пасторов религиозного объединения "Новая жизнь", передает Kazakhstan Today.



Как сообщили в Алматинском городском суде, приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Алматы Максимов, Максимова и Заикин признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 103 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 190 (Незаконное предпринимательство), 337 (Создание или участие в деятельности незаконных общественных и других объединений) Уголовного кодекса РК.



"Максимову по указанным статьям назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, с лишением права занимать руководящие должности в религиозных объединениях. Максимовой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества добытого преступным путем. Заикину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем", - сообщили в суде.



По информации суда, в июле 1991 года подсудимый Максимов зарегистрировал в департаменте юстиции по городу Алматы религиозное объединение "Библейский центр "Новая жизнь".



"В течение длительного времени, являясь основателем и учредителем церкви "Новая жизнь" Максимов исполнял преступную роль, в качестве главного пастыря. С середины 2001 года подсудимый Максимов вступил в предварительный сговор с Заикиным и с супругой Максимовой, распределив им преступные роли в качестве заместителя пастыря и пастыря женского служения. Максимов и активные участники религиозного объединения Максимова и Заикин под видом благотворительной, религиозной, миссионерской деятельности проводили на территории Республики Казахстан регулярные мнимые богослужения, в ходе которых применяя метод "якоря" в аудиально-кинестетической и визуально-кинестетической модальности и другие способы психологического воздействия причинили потерпевшим тяжкий вред здоровью, развившийся в дальнейшем в форму психического заболевания. Воспользовавшись психическим состоянием потерпевших, убедили последних в необходимости и обязательности материальных пожертвований в пользу церкви "Новая жизнь", осуществляя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества", - проинформировали в городском суде.



По данным суда, действуя в группе лиц по предварительному сговору подсудимые обманным путем в качестве пожертвований похищали имущество потерпевших в крупном размере.



"В 1991 году Максимов создал и руководил длительное время религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, а с 2001 года Максимова и Заикин являлись активными участниками религиозного объединения. При назначении наказания подсудимым суд учел характер и степень общественной опасности совершенного деяния, данные, характеризующие их как личность. Данное уголовное дело возбуждено не по религиозным мотивам, поводом для возбуждения уголовного дела явились заявления прихожан, в отношении которых служителями церкви применялись запрещенные психотерапевтические методы при проведении проповедей, в результате которых они передавали свое имущество в пользу церкви", - пояснили в суде.



Приговор не вступил в законную силу.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства