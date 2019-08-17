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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

16.08.2019, 12:35 8020
Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 17-19 августа 2019 года, передает Kazakhstan Today.
 
"В предстоящие трое суток с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, в центре, на востоке и юго-востоке Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, в восточной части местами сильные, грозы, усиление ветра, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет". 
 
По информации синоптиков, на запад, северо-запад и юг республики будет оказывать влияние антициклон с районов Архангельска в связи с чем сохраняется погода без осадков и постепенное повышение температуры до 30-41 градуса по Цельсию. 
 
 

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