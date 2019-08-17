Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 17-19 августа 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"В предстоящие трое суток с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, в центре, на востоке и юго-востоке Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, в восточной части местами сильные, грозы, усиление ветра, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, на запад, северо-запад и юг республики будет оказывать влияние антициклон с районов Архангельска в связи с чем сохраняется погода без осадков и постепенное повышение температуры до 30-41 градуса по Цельсию.

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