Карагандинские музыканты дают выездные концерты по программе "Рухани жангыру"

Караганда. 13 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области второй год по программе "Рухани жангыру" реализуется культурный проект "Музыка Великой Степи". Инициативу проявили коллективы города Сарани, которые посещают с концертами сёла и другие города области, передает Kazakhstan Today.

Такой выездной концерт состоялся в санатории "Жартас" Абайского района. Перед отдыхающими выступили народный хор "Мудрость", народный духовой оркестр и эстрадно-джазовая группа.

В эстрадно-джазовом коллективе играют и ветераны, и молодёжь, выпускники Колледжа искусств имени Таттимбета. Некоторые участники ещё учатся в школе. Группой руководит лауреат молодёжной премии акима Сарани "Кыран" Ирина Борзых. Она старается привить любовь к игре на таких инструментах, как валторна, кларнет, саксофон, труба", - рассказала руководитель этнокультурного общественного объединения славянских народов "Россиянка" Юлия Яковлева.

Зрители благодарили музыкантов за замечательный концерт и возможность на отдыхе соприкоснуться с великим искусством.

В этом году участники проекта также побывали с выездными концертами в посёлках Карабас и Шубарколь, селе Курма. Инициаторы заверили, что они готовы радовать музыкой жителей даже самых отдалённых и малонаселённых аулов. В следующем году запланировали программу по сёлам Бухаржырауского района.

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