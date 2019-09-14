Система Orphus

Карагандинские музыканты дают выездные концерты по программе "Рухани жангыру"

13.09.2019, 16:48 5752
Караганда. 13 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области второй год по программе "Рухани жангыру" реализуется культурный проект "Музыка Великой Степи". Инициативу проявили коллективы города Сарани, которые посещают с концертами сёла и другие города области, передает Kazakhstan Today.
 
Такой выездной концерт состоялся в санатории "Жартас" Абайского района. Перед отдыхающими выступили народный хор "Мудрость", народный духовой оркестр и эстрадно-джазовая группа.
 

В эстрадно-джазовом коллективе играют и ветераны, и молодёжь, выпускники Колледжа искусств имени Таттимбета. Некоторые участники ещё учатся в школе. Группой руководит лауреат молодёжной премии акима Сарани "Кыран" Ирина Борзых. Она старается привить любовь к игре на таких инструментах, как валторна, кларнет, саксофон, труба", - рассказала руководитель этнокультурного общественного объединения славянских народов "Россиянка" Юлия Яковлева.

 
Зрители благодарили музыкантов за замечательный концерт и возможность на отдыхе соприкоснуться с великим искусством.
 
В этом году участники проекта также побывали с выездными концертами в посёлках Карабас и Шубарколь, селе Курма. Инициаторы заверили, что они готовы радовать музыкой жителей даже самых отдалённых и малонаселённых аулов. В следующем году запланировали программу по сёлам Бухаржырауского района.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая