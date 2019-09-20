В Акмолинской области педагогам два года не платили положенную надбавку

Кокшетау. 19 сентября. Kazakhstan Today - После вмешательства прокуратуры учителям Бурабайского района Акмолинской области выплатили положенные надбавки в размере 1,8 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Прокуратура установила, что 408 педагогам не выплачивалась доплата за работу с детьми с особыми потребностями. 40%-ную надбавку к базовому окладу учителя не получали на протяжении двух лет. Всего задолженность за 2017-2018 годы превысила 1,8 млн тенге.

По акту надзора конституционные права педагогов восстановлены, все суммы выплачены.

В ведомстве также сообщили, что в течение года, в результате мер, принятых прокуратурой района, погашена задолженность по заработной плате перед 329 работниками на двух предприятиях (ТОО "Агрофирма "Веденовка" и ТОО "Агрофирма "Бурабай-2007") на сумму более 44 млн тенге.

За несвоевременную выплату зарплаты работодатели привлечены к административной ответственности.





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