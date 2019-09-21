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Специальную дорожную карту по защите прав предпринимателей утвердили в Кызылординской области

20.09.2019, 20:06 3727
Кызылорда. 20 сентября. Kazakhstan Today - Под председательством акима Кызылординской области Куанышбека Искакова состоялась встреча предпринимателей с уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана Болатом Палымбетовым, передает Kazakhstan Today. 
 
В ходе встречи были обсуждены проблемы сферы бизнеса, а по ее итогам была утверждена дорожная карта. 
 
В регионе для создания новых постоянных рабочих мест, увеличения налоговой базы и стабилизации общественно-политической ситуации уже второй год реализуется проект "Развитие массового предпринимательства".
 
В этом году была утверждена специальная дорожная карта с общим бюджетом в 34 млрд тенге. Из них свыше 5 млрд тенге в рамках государственных программ направлены не на финансовую поддержку, а на выдачу безвозвратных грантов и микрозаймов. 
 
Для получения государственных мер по поддержке бизнеса в области цифровизации Центральная инженерная сеть представлена в электронном формате. 
 
В настоящее время процедуры приобретения земельных участков переведены в электронную форму. 
 

Акимат области тесно сотрудничает с региональным советом предпринимателей, созданным при региональной палате предпринимателей, с 2013 года. До настоящего времени региональным советом предпринимателей проведено 20 заседаний, на которых были рассмотрены свыше 50 вопросов среднего и малого бизнеса, все они нашли свое решение", - сказал аким области.

 
Вместе с тем для защиты прав предпринимателей, их всемерной поддержки, а также для проводимым в будущем мероприятий, акимат области совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей разработал специальную дорожную карту, состоящую из 8 пунктов, сегодня на встрече она утверждена. 
 

Если у вас есть идеи по активизации бизнес-среды, мы готовы вместе обсудить их. Я уверен, что все принятые меры и те, которые будут приняты в будущем, создадут благоприятные условия для развития бизнеса в регионе", - отметил аким области, подводя итоги встречи. 

 
Палата предпринимателей Кызылординской области была образована как структурное подразделение Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" 8 октября 2013 года. Палата предпринимателей является основным общественным институтом по поддержке и защите бизнеса. Защита прав и интересов предпринимателей, а также вовлечение бизнеса широко используются предпринимателями в процессе законодательного и иного регулирования. Деятельность палаты предпринимателей - повышение деловой и инвестиционной привлекательности Кызылординской области, принятие соответствующих мер для развития бизнеса.
 

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