На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 24 сентября 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды: местами пройдут ночью осадки (дождь, мокрый снег), днем дожди, местами гроза, туман, на севере возможен град. Местами ветер, очень сильный порывистый ветер сохранится в северных регионах РК", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 23-28, порывы до 30 метров в секунду и более, местами возможен град.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более.

В Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, ночью и утром туман.

В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Атырауской области местами ожидаются туман, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области при грозе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Карагандинской областях, в отдельном районе Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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