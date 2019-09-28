Главный специалист районного отдела ЖКХ в ЗКО осуждена за хищение

Уральск. 27 сентября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой ЗКО ранее окончено досудебное расследование в отношении главного специалиста ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байтерек ЗКО", передает Kazakhstan Today.

"Она подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 2,4 млн тенге, выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд указанного ГУ", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

26 сентября приговором суда района Байтерек ЗКО за хищение бюджетных средств ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев (с отсрочкой наказания на 1 год), с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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