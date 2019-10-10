Осужденный за подстрекательство к даче взятки не смог выплатить 13 млн тенге штрафа и отправился в колонию

Кокшетау. 9 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области осужденному за подстрекательство к даче взятки изменили наказание в виде штрафа на лишение свободы, передает Kazakhstan Today.

К. Аубакирова подозревали в подстрекательстве жительницы Кокшетау к даче взятки и получении 900 тыс. тенге якобы для передачи должностным лицам за оказание содействия в условно-досрочном освобождении её сына. 15 февраля 2019 года приговором Кокшетауского городского суда Аубакиров признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 13 270 785 тенге", - напомнили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.

В связи с неуплатой штрафа постановлением суда этот вид наказания заменен на лишение свободы сроком на 2 года 5 месяцев и 15 дней. Аубакиров водворен в изолятор временного содержания Управления полиции Кокшетау.

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