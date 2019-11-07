Актау. 6 ноября. Kazakhstan Today - В Актау стоматолога арестовали за жестокое обращение с ребенком, передает Kazakhstan Today.

Мера пресечения в виде ареста сроком на трое суток была избрана в отношении стоматолога Толегена Мухамбетова 5 ноября. Экспертиза установила, что врач нанес ребенку с ДЦП легкие телесные повреждения. Свою вину в суде стоматолог признал. Об этом сообщил Алтай Конусов, судья административного суда Актау, пишет Lada.kz

Врач признает свою вину, но судом учитывались отягчающие обстоятельства в его действиях. Ребенок был инвалид, и он, зная, что ребенок - инвалид, действовал подобным образом. Согласно статье 73-1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК) была назначена мера наказания - арест на трое суток", - сказал Алтай Конусов.

Как отметил судья, было и альтернативное наказание - штраф. Но так как в деле были обнаружены отягчающие обстоятельства, была выбрана мера наказания в виде ареста.

Между тем в Сети распространяют видеозапись с камеры наблюдения, установленной в коридоре Мангистауской областной стоматологии. На записи видно, как мама мальчика сама бьет ребенка, который боится зайти в стоматологический кабинет.

Напомним, 1 ноября в Областном стоматологическом центре в Актау стоматолог крайне грубо обошелся с пришедшим на прием ребенком . Как стало известно, мальчика несколько раз выводили из кабинета, так как он отказывался садиться в кресло. В конце концов мать оставила мальчика наедине с врачом и ассистентами. Стоматолог довольно грубо швырнул ребенка в кресло и после очередной неудачной попытки выполнить работу, так же грубо выволок мальчика за дверь. Мать ребенка в тот же день написала заявление в полицию.

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