Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - Завтра троллейбусный парк Алматы начнет работу в прежнем режиме, передает Kazakhstan Today.

"Хотим сообщить, что повреждение рабочего ввода кабеля 6 кВ было устранено. С завтрашнего дня, 7 ноября, троллейбусный парк входит в штатный режим работы. Троллейбусы по маршрутам: №7, №11, №19, №25 и №9 выйдут согласно графику. Ещё раз приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе ТОО "АлматыЭлектроТранс".

Напомним, 5 ноября расписание пяти маршрутов было временно изменено из-за повреждения кабеля.

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