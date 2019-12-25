Казахстанцы стали жертвами мошенников, объявивших в Интернете розыгрыш от имени Хабиба Нурмагомедова

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT сообщила о массовом обращении казахстанцев, которые стали жертвами мошенников, приняв участие в розыгрыше от имени Хабиба Нурмагомедова на интернет-ресурсе Khabibteam.vixciti.com, передает Kazakhstan Today.

В выходные дни на номер 1400 Службы реагирования на компьютерные инциденты "KZ-CERT" стали массово поступать звонки о хищении денежных средств с банковских карт жителей Казахстана. В ходе беседы с обращающимися выяснилось, что все они стали участниками розыгрыша в социальной сети Instagram на фейковой странице Хабиба Нурмагомедова, где разыгрывались более 760 000 тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что некоторые пользователи в комментариях под постом оставляли данные банковских карт с указанием CVC-кода. А те, кто все же проявлял бдительность и переходил на интернет-ресурс Khabibteam.vixciti.com, проходили опрос, а далее переводили определенную сумму на лицевой счет мошенников.

В результате проведенного Службой KZ-CERT анализа данный ресурс был классифицирован как "фишинг в сегменте Интернет/Мошенничество". В рамках международного сотрудничества от имени Службы реагирования KZ-CERT было направлено письмо о выявленном инциденте в страны, где предоставлялись услуги хостинга. Коллегами соседних стран были приняты оперативные меры и на сегодняшний день указанный интернет-ресурс недоступен", - проинформировали в ведомстве.

С начала года количество аналогично выявленных интернет-ресурсов составило порядка пятнадцати. Призываем казахстанцев в случае обнаружения подобного рода подозрительных интернет-ресурсов, сообщать нашим специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправлять заявки по ссылкам: http://www.kz-cert.kz/ru/form, https://t.me/kzcert. Также Вы можете направить письмо на электронный адрес: incident@kz-cert.kz", - рекомендуют специалисты службы.

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