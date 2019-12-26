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Двух сотрудников "Астана Су Арнасы" осудили за гибель четырех рабочих в канализационном колодце

25.12.2019, 09:22 12556
Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Столичный суд поставил точку в деле о гибели сотрудников "Астана Су Арнасы". В мае четверо мужчин отравились метаном в канализационном колодце во время демонтажа, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

Ближайшие три с половиной года механик службы канализации "Астана Су Арнасы" Олег Мазалевский и начальник этой же службы Владимир Власенко проведут в колонии-поселении. Их посчитали виновными в гибели четверых сотрудников. 
 
ЧП произошло в мае. Бригаду из четырех человек направили на демонтаж одного из канализационных колодцев. Позже выяснилось, что спускались рабочие без специального защитного оборудования. А поскольку за правила безопасности отвечал механик Олег Мазалевский, его и взяли под стражу. На момент происшествия он находился рядом с погибшими. В суде мужчина твердил, что не в силах был помочь погибшим. 
 

Меня делают злодеем за то, что остался жив, из-за того, что не полез в этот колодец. Разве за это можно наказывать человека?! Я никого не заставлял лезть туда. Поддавшись панике, ребята полезли спасать своего товарища. Уже не думая ни о каких мерах безопасности. Ведь это был очень дружный коллектив", - сказал Мазалевский.

 
Второго подсудимого, Власенко, задерживать никто не стал. Начальник службы канализации привлекается ещё по одному уголовному делу. За несколько месяцев до смерти рабочих в другом колодце погиб 13-летний мальчик. Суд по этому делу ещё не закончился. Поэтому Власенко вполне может грозить более суровое наказание. Ну а пока на него надели наручники, чтобы отправить в колонию-поселение. 
 
Потерпевшие приговором остались удовлетворены. 
 
Из четырёх потерпевших лишь одна семья имеет претензии к осуждённым. Остальные три отказались от судебных исков к Мазалевскому и Власенко. Но подали в суд на саму компанию "Астана Су Арнасы". Они добиваются выплаты материального ущерба.
 

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