Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - Двое руководителей ГКП "Астана су арнасы" задержаны по делу о гибели 4 рабочих в канализационном колодце, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Нур-Султана Газиз Нуркаев, 23 мая текущего года, в 16.00, в Нур-Султане, в ходе проведения демонтажных работ в резервуаре (колодце) канализационной насосной станции ГКП "Астана су арнасы" (проспект Момышулы, 5А), погибли четверо рабочих, один рабочий госпитализирован.

Департаментом полиции Нур-Султана 23 мая 2019 года начато досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда, повлекшее смерть двух или более лиц.

"В ходе расследования проведен ряд необходимых экспертиз и специальных проверок, допрошены очевидцы произошедшего. В результате проведенных следственных мероприятий установлена виновность должностных лиц ГКП "Астана су арнасы". 13 июня 2019 года по данному факту задержаны и водворены в ИВС ДП города Нур-Султан двое руководителей ГКП "Астана су арнасы", жители города Нур-Султана В. и М. Проводится досудебное расследование", - проинформировали в пресс-службе столичного департамента полиции.

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