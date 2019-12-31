Министр здравоохранения рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе, передает Kazakhstan Today.

"За прошедшие сутки у нас трое выписались. Таким образом, сегодня 46 пациентов находятся в клиниках, в том числе 9 детей. По детям: состояние стабильное, они уже переведены из реанимационного отделения, их жизням ничего не угрожает", - сказал Биртанов, отметив, что им требуется качественное лечение, поэтому Министерство здравоохранение держит этот вопрос на контроле.

По словам министра, тяжелые больные есть среди взрослых. В реанимации в 4-й Городской больнице находятся семь человек, двое - в Алматинской областной клинической больнице.

Один из пациентов вызывает у нас опасение... Он был переведен на искусственную вентиляцию легких", - рассказал Биртанов.

Глава Минздрава сообщил, что состояние второго пилота тяжелое, но стабильное. Он находится в реанимации.





Как сообщалось ранее, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Для 12 человек рейс стал последним. К настоящему времени бортовые самописцы найдены и изъяты для исследования, они будут направлены для расшифровки в Москву.





Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий , в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

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