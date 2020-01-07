Двух мужчин с маленькими детьми спасли в горах Алматы

Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - Двух мужчин с маленькими детьми, отправившихся в горы для катания на санках, спасли в горах Алматы, передает Kazakhstan Today.

Вчера поздно вечером в дежурную часть ГУ "РОСО КЧС МВД РК" поступил вызов. По полученной информации, двое мужчин еще днем уехали на такси в горы в район Кок Жайляу кататься на санках, с ними были двое маленьких детей 4 и 6 лет. Телефоны обоих не отвечали, а потом связь и вовсе пропала", - сообщила пресс-служба госучреждения.

Оперативная группа в составе шести спасателей, в том числе один кинологический расчет, выехала на предполагаемое место поиска. Из-за того, что связи с мужчинами не было, точное их местоположение было неизвестно.

Спасатели РОСО приняли решение исследовать все пути, которыми могли следовать туристы и, разделившись на группы, приступили к поискам. Ситуация усугублялась сильным туманом и темным временем суток. Кроме этого, необходимо было хорошо знать местность, чтобы не спровоцировать сход лавины.

Ближе к полуночи спасатели РОСО обнаружили одного из мужчин с сыном в районе Большого Алматинского ущелья, в стороне урочища Кок Жайляу. Через 15 минут чуть выше сотрудники РОСО нашли и его друга с ребенком. Спасатели РОСО оказали первую доврачебную помощь пострадавшим и на оперативной машине доставили до безопасного места", - отметили в ведомстве.

Спасатели напоминают: в горах Заилийского Алатау сохраняется лавинная опасность и кататься на горках можно только в специально отведенных для этого местах. Следует внимательно следить за детьми во время зимних горных прогулок, лучше не рисковать и иметь дополнительную теплую одежду, термос с горячим чаем и небольшой запас еды. Следует воздержаться от приема алкоголя на морозе, так как из-за расширения сосудов тело быстро нагревается и начинает стремительно терять тепло, что очень опасно!

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