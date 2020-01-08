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В Восточном Казахстане спасли оказавшегося под завалом горняка

07.01.2020, 13:42 15418
Усть-Каменогорск. 7 января. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области, на Риддер-Сокольном руднике, спасли горняка, который два дня назад оказался под завалом, передает Kazakhstan Today.
 

7 января, около 03.00, в результате слаженных действий спасательной группы удалось вызволить горняка. Состояние его здоровья нормальное. Для глубокого обследования работника направили в больницу", - говорится в официальном сообщении ТОО "Казцинк", пишет YK-news.kz.

 
Создана комиссия по расследованию инцидента. 
 
Как сообщалось ранее, 5 января на Риддер-Сокольном руднике Риддерского ГОКа один из участков был заблокирован обводненной горной массой. Весь работавший под землей персонал был поднят на поверхность, а обводненный участок изолирован. Однако была потеряна связь с бурильщиком шпуров, работавшим на месте, после чего началась спасательная операция. 
 

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