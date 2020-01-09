Мажилис готовит инициирование проекта закона в защиту животных

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Группа депутатов мажилиса готовит инициирование проекта закона "Об ответственном обращении с животными", передает Kazakhstan Today.

Как сообщила депутат палаты Снежанна Имашева, в настоящее время документ направлен в Министерство юстиции для проведения всех необходимых экспертиз, пишет Kazpravda.kz

По информации депутата, проект закона РК "Об ответственном обращении с животными" подготовлен в целях формирования ответственного владения животными и гуманного обращения с ними, установления общих и специальных требований при обращении с животными различных категорий, защиты животных от жестокого обращения.

Законопроект предусматривает регулирование вопросов регистрации домашних животных их владельцами, гуманного регулирования численности бродячих животных, создания приютов и содержания бездомных животных", - сказала Снежанна Имашева.

Также неоднократно казахстанцы требовали прекратить убийство бродячих животных. Свидетелями истязания собак и кошек службой отлова не раз становились дети, причем жертвами охоты становились домашние питомцы

В декабре 2019 года французская актриса и активная зоозащитница Брижит Бардо опубликовала открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву , в котором призвала принять жесткие меры в отношении живодеров и предложила помощь своего фонда для гуманного решения вопроса с бродячими животными.

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