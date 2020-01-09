Мажилис готовит инициирование проекта закона в защиту животных

Как сообщила депутат палаты Снежанна Имашева, в настоящее время документ направлен в Министерство юстиции для проведения всех необходимых экспертиз, пишет Kazpravda.kz.
По информации депутата, проект закона РК "Об ответственном обращении с животными" подготовлен в целях формирования ответственного владения животными и гуманного обращения с ними, установления общих и специальных требований при обращении с животными различных категорий, защиты животных от жестокого обращения.
Законопроект предусматривает регулирование вопросов регистрации домашних животных их владельцами, гуманного регулирования численности бродячих животных, создания приютов и содержания бездомных животных", - сказала Снежанна Имашева.
Ранее в Казахстане стартовала подписная кампания в поддержку принятия закона о защите животных.
Стоит отметить, что в Казахстане с печальной регулярностью происходят случаи жестокого обращения, варварского убийства питомцев, содержания животных - домашних и диких - в неподобающих условиях, не отвечающих их потребностям. В частности, недавно сообщалось о том, что в торговом центре Almaty Mall детенышей львов содержат в совершенно неприемлемых, граничащих с пытками условиях с целью извлечения доходов. Неравнодушные жители города требуют прекратить издевательство над львятами и выяснить, кто разрешил это варварство.
Также неоднократно казахстанцы требовали прекратить убийство бродячих животных. Свидетелями истязания собак и кошек службой отлова не раз становились дети, причем жертвами охоты становились домашние питомцы.
В декабре 2019 года французская актриса и активная зоозащитница Брижит Бардо опубликовала открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором призвала принять жесткие меры в отношении живодеров и предложила помощь своего фонда для гуманного решения вопроса с бродячими животными.
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