Кредит вместо работы: новая схема мошенничества с использованием персональных данных

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане молодая девушка стала жертвой мошенников, передает Kazakhstan Today.

В полицию обратилась 21-летняя жительница столицы, которая сообщила, что на ее имя неизвестный оформил онлайн-заём. Ранее девушка в поисках работы разместила объявление в сети Интернет. С ней связался неизвестный и, представившись сотрудником торговой компании, предложил работу. Для оформления он попросил отправить через мессенджер реквизиты удостоверения личности и банковской карты. Ничего не подозревавшая девушка выполнила все требования мнимого работодателя. Позже мошенник сообщил, что сейчас на ее карту поступят деньги другого сотрудника компании и их нужно перечислить на электронный кошелек. Доверившись его просьбе, она перечислила поступившие 120 тысяч тенге, а через несколько дней узнала, что на ее имя оформили онлайн-заём в микрокредитной организации. Деньги, поступившие на ее карту и отправленные постороннему человеку, являлись ее кредитом. В результате девушке не только не предоставили работу, но и оставили в долгах", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество". По аналогичным фактам в полицию обратились более 10 граждан. Во всех случаях мошенники оформляли онлайн-займы по реквизитам документов и банковских карт, которые предоставили сами потерпевшие.

Чаще всего мошенники пользуются тем, что микрокредитные организации не осуществляют процедуру проверки достоверности личности и выдают кредиты по предоставленным документам, в том числе и утерянным. Для предотвращения подобных фактов необходимо быть бдительными, не передавать персональные сведения личных документов, банковских карт, CVV-код и пароли через мессенджеры и социальные сети", - подчеркнули в пресс-службе.





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