В Актюбинской области задержали работника фармкомпании за распространение ложной информации о коронавирусе

Актобе. 1 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские Актюбинской области задержали работника фармацевтической компании, распространившую ложную информацию о коронавирусе, передает Kazakhstan Today.

"В ходе мониторинга социальных сетей 29 января выявлен факт распространения заведомо ложной информации посредством социальной сети "WhatsApp". В ходе проведения проверочных мероприятий личность женщины, распространившей голосовое сообщение установлена. Ею оказалась 37-летняя работница фармацевтической компании. В ходе допроса она признала факт распространения ею заведомо ложной информации и искренне раскаивается в содеянном. Департаментом полиции начато досудебное расследование по части 2 статьи 274 УК РК", - сообщили в пресс-службе Актюбинской области.

Департамент полиции Актюбинской области напоминает об уголовной ответственности за распространение ложных сведений.

Напоминаем, согласно части 2 статьи 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей наказывается штрафом в размере до 3 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.





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