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Замруководителя департамента труда и соцзащиты Мангистауской области подозревается в коррупции (ВИДЕО)

07.02.2020, 10:02 9667
Актау. 7 февраля. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя департамента труда, социальной защиты и миграции Мангистауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает Kazakhstan Today.
 
"Она подозревается в получении на системной основе взяток от граждан за незаконное ускорение присвоения инвалидности", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

 
Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и с получением от подозреваемой в присутствии защитника письменного обязательства о явке.

 

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