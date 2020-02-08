Замруководителя департамента труда и соцзащиты Мангистауской области подозревается в коррупции (ВИДЕО)

Актау. 7 февраля. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя департамента труда, социальной защиты и миграции Мангистауской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает Kazakhstan Today.

"Она подозревается в получении на системной основе взяток от граждан за незаконное ускорение присвоения инвалидности", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.





Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и с получением от подозреваемой в присутствии защитника письменного обязательства о явке.





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