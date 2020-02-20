В Алматы планируют запустить трамвай для туристов

Как сообщил аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, сегодня в ходе отчетной встречи с населением, возвращать трамвай, как общественный транспорт, не планируют, так как это слишком затратно. В настоящее время рассматривается возможность запуска трамваев для туристов.
К старому уже не вернуться, это очень затратное мероприятие. В свое время мы все знаем, какие маршруты были по трамваям, сколько километров было, возвратить назад невозможно", – сказал аким, отметив, что трамвай останется в истории нашего города.
При этом будут развивать другие виды транспорта - электрический, газовый, БРТ.
Также, по его словам, есть идея запуска трамвая для туристов. Ниже Зеленого базара сохранились трамвайные линии, по которым можно запустить трамвай для туристов.
Напомним, в конце октября 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал спорным решение о ликвидации трамваев.
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