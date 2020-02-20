В Павлодаре вынесли приговор виновным в гибели двух подростков на футбольном поле

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Павлодаре нашли виновных в гибели двух мальчиков 12 и 14 лет. Подростки погибли от удара током на футбольном поле.

Несчастный случай произошел в поселке Жанаул. 16 сентября 2018 года двоюродные братья Муса и Расул вместе с приятелем пошли играть на футбольное поле. Родители отпускали мальчишек туда регулярно, потому что думали, что спортплощадка, построенная для детей, опасности не представляет. Как позже рассказал друг мальчиков, Муса и Расул залезли в этот день на ограждение поля и попали под напряжение проводов, которые висели над ним. Оба подростка погибли от удара электрическим током.

Как утверждают родители подростков, только многочисленные обращения в администрацию президента помогли им довести дело до суда, сообщает портал Павлодар-онлайн

На скамье подсудимых оказались три человека: бывший госслужащий Тимур Айдарханов, занимавший тогда должность замруководителя отдела архитектуры города Павлодара, руководитель подрядной организации ТОО "Арыся", занимавшейся строительством футбольного поля в Жанауле, Айтжан Сейсов и главный инженер АО "ПРЭК" Сергей Кириленко. Всех троих приговорили к лишению свободы.

Айтжана Сейсова обвиняли в недобросовестном отношении к своим обязанностям, Тимуру Айдарханову были предъявлены обвинения в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, Сергея Кириленко обвинили в недобросовестном отношении к своим обязанностям и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как следует из материалов суда, участок для размещения футбольного поля выбрал на тот момент начальник КГУ "Спортсервис" Шарипов. Директор ТОО "Арыся" разрешительные документы на этот участок требовать не стал, а приступил к строительству. Уже в ходе монтажных работ он узнал, что рядом с участком проходит линия электропередач в 6 Квт. Для установки там площадки необходимо было получить согласие АО "ПРЭК", чего сделано не было. Тимур Айдарханов тогда являлся председателем комиссии по выбору земельных участков для расположения футбольных полей и распорядился о выделении земельного участка рядом с канализационным коллектором ТОО "Павлодар-Водоканал", а также возле воздушных линий электропередач, несмотря на то, что охранная зона должна составлять не менее 10 метров. Главный инженер АО "ПРЭК", в свою очередь, должен был предупредить госорганы и предпринимателя о том, что возле футбольного поля расположены опасные ЛЭП и существует охранная зона, но Сергей Кириленко не стал возражать против расположения там спортплощадки", - информирует портал.

Суд приговорил Айтжана Сейсова и Тимура Айдарханова к лишению свободы на один год в колонии минимальной безопасности. Сергея Кириленко приговорили к полутора годам в колонии-поселении. Кроме того, в пользу потерпевшей стороны - родителей погибших мальчиков - взыскано в общей сложности по пять миллионов тенге каждому из четырех родителей в качестве компенсации морального ущерба. Всех троих осужденных взяли под арест в зале суда.





Ранее в Алматинской области оставшиеся без присмотра взрослых дети 2008 и 2011 годов рождения, играя во дворе дома, упали в колодец и получили смертельное поражение электрическим током от провода насоса.

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