Система Orphus

Казахстанцам вернут деньги за билеты на отмененные мероприятия

17.03.2020, 09:12 12880
Казахстанцам вернут деньги за билеты на отмененные мероприятия
Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Казахстанцам вернут деньги за билеты на отмененные мероприятия, об этом рассказал вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Уркен Бисакаев на онлайн-брифинге касательно хода исполнения поручений главы государства согласно введенному режиму чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.
 
Возврат денежных средств за реализованные билеты на мероприятия, подлежащие отмене, будет осуществляться соответствующими организациями культуры, сообщает ortcom.kz.
 
Отмечается, что отменены 15 международных спортивных соревнований, запланированных в первом полугодии 2020 года на территории РК. 
 
Вице-министр также рассказал о комплексе мер, принятых Министерством культуры и спорта РК в связи с введенным чрезвычайным положением. 
 
Приостановлены:
 
 - гастрольная деятельность и командировки как за рубежом, так и на территории страны;
 
 - проведение концертов, спектаклей, постановок, форумов, семинаров, конференций, выставок и других мероприятий с массовым скоплением людей;
 
 - прием посетителей музеями, библиотеками, проведение экскурсий;
 
 - выезды казахстанских спортсменов за границу;
 
 - деятельность фитнес- и тренажерных залов, спортивных комплексов;
 
 - занятия в детско-юношеских спортивных школах.
 
Кроме того, даны рекомендации Национальным олимпийскому и паралимпийскому комитетам, федерациям по видам спорта и акиматам областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент отменить командирование членов национальных сборных и областных команд по видам спорта в первом полугодии 2020 года в страны 1, 2, 3 категорий, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, а также воздержания от поездок в другие страны. Всем туроператорам и турагентам рекомендовано обеспечить возврат средств за отмененные турмаршруты в установленном порядке. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая