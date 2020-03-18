Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Казахстанцам вернут деньги за билеты на отмененные мероприятия, об этом рассказал вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Уркен Бисакаев на онлайн-брифинге касательно хода исполнения поручений главы государства согласно введенному режиму чрезвычайного положения , передает Kazakhstan Today.

Возврат денежных средств за реализованные билеты на мероприятия, подлежащие отмене, будет осуществляться соответствующими организациями культуры, сообщает ortcom.kz.

Отмечается, что отменены 15 международных спортивных соревнований, запланированных в первом полугодии 2020 года на территории РК.

Вице-министр также рассказал о комплексе мер, принятых Министерством культуры и спорта РК в связи с введенным чрезвычайным положением.

Приостановлены:

- гастрольная деятельность и командировки как за рубежом, так и на территории страны;

- проведение концертов, спектаклей, постановок, форумов, семинаров, конференций, выставок и других мероприятий с массовым скоплением людей;

- прием посетителей музеями, библиотеками, проведение экскурсий;

- выезды казахстанских спортсменов за границу;

- деятельность фитнес- и тренажерных залов, спортивных комплексов;

- занятия в детско-юношеских спортивных школах.

Кроме того, даны рекомендации Национальным олимпийскому и паралимпийскому комитетам, федерациям по видам спорта и акиматам областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент отменить командирование членов национальных сборных и областных команд по видам спорта в первом полугодии 2020 года в страны 1, 2, 3 категорий, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, а также воздержания от поездок в другие страны. Всем туроператорам и турагентам рекомендовано обеспечить возврат средств за отмененные турмаршруты в установленном порядке.

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