В Алматы сообщили о снижении преступности в городе

Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - В Алматы в региональном оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса проинформировали об обстановке на постах, криминогенной обстановке и охране правопорядка в городе, передает Kazakhstan Today.

По обстановке на постах

В связи введением режима карантина ограничен въезд автотранспортных средств в город Алматы на 27 блокпостах, дислоцирующихся на всех въездах в город, где задействованы сотрудники Полка патрульной полиции, СОБРа, военнослужащие Национальной гвардии и Министерства обороны.

Проезд автотранспорта в город, как и в предыдущие дни, осуществлялся исключительно после проведения проверки и установления факта наличия в городе Алматы прописки.

Всего с момента функционирования блокпостов в город заехало 28 960 автомашин, из них легковых - 23 744, микроавтобусов - 907, грузовых - 4309, в которых находилось 59 975 человек.

По различным причинам отказано в проезде 2765 владельцам автотранспорта, которые не являлись жителями города Алматы.

Осуществлялся беспрепятственный проезд автотранспорта из города в направлении Алматинской области.

Всего из города выехало 23 555 единиц автотранспорта, из них: легкового 19 392, микроавтобусов - 746, грузового - 3417, в которых находилось 50 209 человек.

В целом работа блокпостов стабилизирована, пропуск автотранспорта и граждан осуществляется в штатном режиме, сотрудниками полиции с гражданами и водителями проводится разъяснительная работа.

В том числе она ведется посредством громкоговорящей связи. Граждане информируются о мерах личной безопасности и соблюдении санитарно-гигиенических норм, о перечне документации, необходимой для проезда через блокпосты грузового транспорта, об ответственности, предусмотренной за нарушение правил чрезвычайного положения и неповиновение представителям власти, а также о каналах обратной связи, по котором граждане могут сообщать о незаконных действиях лиц, обещающих проезд в город за вознаграждение. Кстати, одного из таких "помогаек" мы задержали буквально сегодня утром. Он - частный извозчик, обещал гражданам проезд через пост за плату в размере двух тысяч тенге. На самом деле такой возможности он не имел, планировал высадить пассажиров прямо у поста, на территории области, таким образом, рассчитывал поживиться.

Криминогенная обстановка

Криминогенная обстановка в городе остается стабильной, наблюдается устойчивая тенденция к снижению преступности в городе. За сутки в городе зарегистрировано 70 преступлений, из которых по горячим следам раскрыто 57. Преступность снижена на 25,5%. Вместе с тем аварийность в городе снижена на 70%.

На пульт 102 ЦОУ департамента поступило 1785 звонков, из них 888 звонков, требующих вмешательства полиции и 897 звонков, содержащие информацию консультативного характера.

На телефоны Сall centre департамента от жителей города поступило свыше 7 тыс. звонков, на которые сотрудниками полиции даны исчерпывающие ответы и оказана посильная помощь гражданам.

Охрана правопорядка в местах карантинных зон - очагов заражения

Согласно распоряжению оперативного штаба, силами сотрудников полиции с 19 марта начата работа по оцеплению мест карантинных зон - очагов заражения.

На сегодняшний день в городе имеется 10 очагов заражения. На охрану общественного порядка задействовано 64 сотрудника полиции. На каждом адресе совместно с сотрудниками полиции работают сотрудники акиматов района и санэпидемиологи.

На постах и очагах заражения нарушений общественного порядка не допущено.









Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.





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