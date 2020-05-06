В Акмолинской области два ЦОНа возобновили работу

Кокшетау. 5 мая. Kazakhstan Today - Решением областного штаба по обеспечению режима ЧП свою деятельность в городе Кокшетау возобновили ЦОН №1 и автоЦОН, которые пока заработали только для обслуживания субъектов малого и среднего бизнеса, передает Kazakhstan Today.

Как пояснили в Акмолинском филиале "Правительство для граждан", посещение ЦОНов возможно для получения тех услуг, которые невозможны в режиме онлайн, и только при условии предварительного бронирования очереди по номеру 1414 или через специальный сервис на портале egov.kz. Без предварительной записи услуги оказываться не будут.

Во избежание скопления граждан и исключения опасности заражения вирусом ЦОНы будут работать только по заранее предоставленному из акимата списку организаций. С 09.00 до 17.00 местные предприниматели смогут получить услуги, связанные с ведением бизнеса, в том числе зарегистрировать договор залога недвижимого/движимого имущества и дополнительное соглашение к нему. Что касается автоЦОНа, то там также смогут получать услуги по перерегистрации автотранспорта только бизнесмены", - проинформировали в ведомстве.

К слову, из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса в ЦОНах казахстанцы смогут получить только "бумажные" услуги, которые недоступны в электронном формате и результаты услуг, заранее оформленных на портале egov.kz", - рассказали в управлении внутренней политики региона.

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